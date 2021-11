Meitingen

06:00 Uhr

Die schönsten Hühner und Hähne sind in Meitingen zu sehen

Die Verantwortlichen freuten sich über die gute Besucherresonanz bei der Jubiläums-Rassegeflügelschau in der Meitinger Gemeindehalle.

Plus Geflügelzucht ist ihre Passion. In Meitingen stellten die Vertreter dieses Hobbys ihre schönsten Vögel aus. Dabei bot sich den Besuchern so manches Staunenswerte.

Von Peter Heider

Lautes, wildes und heftiges Geschnatter von Enten, Hühnern, Hähnen und Zwerghühnern, aber auch tiefes Gurren zahlreicher Tauben konnte man am Wochenende aus der Meitinger Gemeindehalle hören. Denn der Kleintierzuchtverein Meitingen richtete die 54. Kreis-Geflügelschau des Kreisverbandes für Rassegeflügelzucht Augsburg aus. Was den Besuchern dabei geboten wurde, weckte durchaus Erstaunen.

