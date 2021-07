Entscheidung zu Lechstahl: Nur wenige Demonstranten vor Ort

In einer Sondersitzung will Meitingens Marktgemeinderat heute Stellung zur Erweiterung der Lechstahlwerke nehmen. Es geht um die Rodung von gut 17 Hektar Wald.

Heute ist der Tag der Entscheidung: In einer Mammutsitzung will der Marktgemeinderat in Meitingen das weitere Vorgehen in Sachen Lechstahl-Erweiterung beschließen. Stimmt das Gremium dem Projekt zu, ist der Weg zu Vertragsverhandlungen frei. Am Ende könnten gut 17 Hektar Wald gerodet werden, damit Bayerns einziges Stahlwerk wachsen kann.

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Protestaktionen. Klimaaktivisten kletterten in die Bäume um Banner aufzuhängen. Hunderte demonstrierten für den Erhalt des Lohwalds. Vor der Sondersitzung wurden mehr 4500 Unterschriften gegen die geplante Lechstahl-Erweiterung gesammelt. Doch am Samstagvormittag kurz vor Beginn der Sitzung ist von den Unterschreibern zunächst nichts zu sehen.

Vor der Sondersitzung zur Lechstahl-Erweiterung in Meitingen sammeln sich am Samstagvormittag etwa 45 Demonstranten. Foto: Marcus Merk

Etwa 45 Demonstranten vor der Sitzung der LSW-Erweiterung

Während drinnen der Marktgemeinderat über das Mega-Projekt diskutiert, sammeln sich erst gegen 10 Uhr erste Demonstranten vor der Tür. Etwa ein Dutzend private Sicherheitsleute und zwei Streifen der Polizei sind vor Ort. Ingo Blechschmidt, Sprecher des Protestbündnisses "Wald statt Stahl" schätzt, dass etwa 45 Menschen gekommen sind. Sie halten Protestbanner in die Luft, ein paar Kinder mit Trillerpfeifen machen Lärm.

Währenddessen läuft die Sondersitzung des Marktrats ohne Unterbrechung weiter. Noch bis zum Abend wird werden dort Stellungnahmen verlesen. Etwa acht bis zehn Stunden sind für die Mammutsitzung angesetzt. Am Ende der Sitzung will das Gremium einen Beschluss fassen, der die Richtung für die kommenden Verhandlungen mit den LSW vorgeben soll. Es wird davon ausgegangen, dass das Gremium die nächsten Schritte zur Rodung des Lohwalds auf den Weg bringt.

Gemeinderat will am Samstagabend eine Entscheidung fällen

Seit rund 15 Jahren wird in der Marktgemeinde über die Erweiterung diskutiert. Immer wieder scheiterten die Pläne. In der Sache geht es um 18 Hektar Wald. Dort sollen dann neue Produktionsanlagen entstehen. Dadurch würden neue Arbeitsplätze geschaffen werden, argumentiert die Unternehmensgruppe. Als wichtige Voraussetzung dafür, dass das Unternehmen den Lohwald tatsächlich roden darf gilt eine Wiederaufforstung. Es sollen deutlich mehr neue Bäume gepflanzt als gerodet werden.

Nur etwa 20 Zuschauer kommen zur Sondersitzung in Meitingen. Platz wäre für 200. Foto: Marcus Merk

Bringt der Marktrat den Beschluss wie vermutet am Samstagabend auf den Weg, kann noch lange nicht mit der Rodung begonnen werden. Zunächst will die Gemeinde mit den LSW in Vertragsverhandlungen eintreten, um genau festzulegen, was auf dem Gelände gebaut wird. Der Bund Naturschutz hat bereits angekündigt, wenn nötig gegen eine Rodung zu klagen. Die Protestgruppe "Wald statt Stahl" droht damit, den Lohwald wenn nötig mit Baumhäusern zu besetzen.

