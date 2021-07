Meitingen-Erlingen

18:00 Uhr

Nadja Rein führt weiterhin den Erlinger Schützenverein

Plus Nadja Rein führt weiterhin den Schützenverein Unter Uns in Erlingen. Sie wurde erneut für drei Jahre gewählt. Bei der Jahreshauptversammlung blickt sie zurück.

Von Peter Heider

Nadja Rein bleibt für weitere drei Jahre Vorsitzende des Schützenvereins Unter Uns in Erlingen: Die Neuwahlen des Vorstands für die kommende Amtsperiode von drei Jahren sowie Ehrungen langjähriger Vereinsangehöriger prägten die Jahreshauptversammlung, die unter den aktuell vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen in der Sportgaststätte des SV Erlingen durchgeführt wurde. Doch es ging auch um das, was im letzten Jahr noch möglich war.

