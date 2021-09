Meitingen

Erweiterung oder Neubau? Die Zukunft der Meitinger Grundschule ist ungewiss

Wird die Meitinger Grundschule hier doppelt so groß? Oder muss ein ganz anderer Standort her?

Plus Schon seit dem Sommer ist klar: Meitingen braucht bald ungefähr doppelt so viel Platz für Grundschulkinder. Das sind die Optionen.

Von Marco Keitel

Mehr Kinder, mehr Mittagsbetreuung. Diese Tendenzen führen dazu, dass in Meitingen der Platz in der Grundschule bald nicht mehr reichen wird. Bürgermeister Michael Higl sagt: "Wir haben weniger als die Hälfte des Platzes zur Verfügung, den wir eigentlich brauchen." Auch Hort und Sporthalle brauchen mehr Platz. Am Mittwoch haben Architekten im Marktgemeinderat die Optionen und deren Machbarkeit vorgestellt.

