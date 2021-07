Meitingen

06:00 Uhr

Geplante Bannwald-Rodung: Am 17. Juli soll die Entscheidung fallen

Plus In einer Sondersitzung am Samstagmorgen berät der Meitinger Marktgemeinderat über die Erweiterungspläne von Lechstahl. Im Augenblick läuft die Planung dafür.

Von Laura Gastl

In einer Sondersitzung am Morgen des Samstag, 17. Juli, will der Marktgemeinderat in Meitingen Stellung beziehen zur geplanten Teilrodung des nördlichen Lohwaldes, um eine Erweiterung der Lech-Stahlwerke zu ermöglichen. Dagegen sträubt sich das Bannwald-Bündnis (wir berichteten). Im Moment laufen die Planungen für die Sondersitzung auf Hochtouren, so Bürgermeister Michael Higl ( CSU). Am heutigen Freitag wird das Bündnis mehr als 4500 Unterschriften gegen die Bannwald-Rodung an den Meitinger Rathauschef übergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen