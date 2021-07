Meitingen

Großaufgebot sucht nach zwei Schwimmern im Lech bei Meitingen

Plus Ein Passant meldet eine hilflos im Wasser treibende Person im Lech bei Meitingen. Mit Booten und einem Hubschrauber starten Retter einen Großeinsatz.

Von Philipp Kinne

Der Lech ist in diesen Tagen an vielen Stellen zu einem reißenden Fluss geworden. Dort zu schwimmen, kann lebensgefährlich sein. Deshalb ruft ein Passant sofort die Polizei, als er am Mittwochabend eine scheinbar hilflose Person sah, die im Lech bei Meitingen treibt. Mit einem Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften des Roten Kreuzes wird nach der Person gesucht. Am Ende können zwei Schwimmer ohne Hilfe der Retter ans Ufer schwimmen. Was hatten sie im Lech verloren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

