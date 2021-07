Zwei Quad-Fahrer stürzen in Herbertshofen in die Tiefe

Eine gemeinsame Ausfahrt mit dem Quad endete für zwei Männer mit einem schweren Unfall. Sie übersahen das Ende eines Weges.

Bei einem Verkehrsunfall sind zwei junge Männer in Meitingen schwer verletzt worden. Die beiden waren mit Quads unterwegs gewesen. Ein Quad ist ein kleines Fahrzeug mit vier Rädern.

Wie die Polizei mitteilt, fuhren der 20-Jährige und der 23-Jährige gegen 17.45 Uhr auf dem Fischerweg in Herbertshofen. Beim Befahren dieses Kiesweges übersahen beide Männer, dass der Weg abrupt endete und etwa fünf Meter in die Tiefe geht. Beide Quad-Fahrer schafften es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und stürzten in die Tiefe.

Hierbei verletzten sich die jungen Männer schwer und wurden mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg verbracht. (kar)