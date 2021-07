Meitingen

18:00 Uhr

Hochwasser: Die Feuerwehr Meitingen ist auf dem Weg ins Katastrophengebiet

Plus Über 600 Privatpersonen und etwa 80 Firmen liefern Geld- und Sachspenden bei der Feuerwehr Meitingen an. Jetzt fährt der Hilfstrupp ins Katastrophengebiet.

Von Steffi Brand

Am Samstagmorgen um 6 Uhr geht es los. Dann machten sich 16 Helfer von Meitingen aus auf den Weg in das Katastrophengebiet im Landkreis Ahrweiler. Ihr Ziel: Wassenach am Laacher See. Im Gepäck haben sie jede Menge Hilfsgüter, die binnen einer Woche von über 600 spendenbereiten Menschen an der Sammelstelle in Meitingen, im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr, abgegeben wurden. Zwei Lastwagen voll mit Boxen voller Hilfsgüter und ein Tieflader mit Radlader werden nun in die Region Mittelahr gefahren. Der Trupp der 16 Helfer wird nicht nur den Lastwagen ausladen, sondern vor allem auch mit anpacken.

