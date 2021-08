Meitingen

vor 32 Min.

Im Mädelelech bei Meitingen schwimmen jetzt trainierte Bachforellen

Vorsichtig setzen Reinhard Reiter (links) und Hubert Schuster vom Fischerverein Meitingen die Bachforellen in den Mädelelech ein. Damit sich die Fische an die neue Umgebungstemperatur gewöhnen können, wird zunächst Wasser aus dem Bach in den Bottich geschöpft.

Plus Mit einem bundesweit einzigartigen Projekt soll der Bestand an Bachforellen verbessert werden. Der Fischerverein Meitingen bietet dafür die optimalen Voraussetzungen.

Von Matthias Schalla

Sie sind stumm, haben keine mächtige Lobby und sind in der Regel kaum zu sehen. Wahrgenommen werden sie meist erst, wenn sie auf dem Teller landen. Sei es als Forelle blau, nach Müllerin-Art oder als Steckerlfisch. Doch der natürliche Bestand an Bachforellen ist nicht nur im Augsburger Land gefährdet und geht stark zurück. In der aktuellen Roten Liste wird dieser Fisch bereits in der Vorwarnliste geführt. Dies will nun unter anderem der Fischerverein Meitingen ändern. Und zwar mit einem Projekt des Instituts für Fischerei aus Starnberg, das es bundesweit noch nie gegeben hat.

