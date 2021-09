Meitingen

vor 2 Min.

In Meitingen steht jetzt in jedem Klassenzimmer ein Luftreinigungsgerät

Plus Die Anschaffung der mobilen Luftfilter wurde in Meitingen kontrovers diskutiert. Jetzt sind sie an den Schulen und Kindertageseinrichtungen im Einsatz.

Klassisches Lüften und eine CO 2 -Ampel sollten eigentlich genügen. Da waren sich die Meitinger Rektoren einig. Von den Luftreinigungsgeräten, die Ministerpräsident Markus Söder für alle Klassenzimmer forderte, war im Marktgemeinderat noch im Juli niemand wirklich begeistert.

