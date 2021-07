Kleintierzüchter müssen weiter auf ihren Markt in Meitingen warten

Der beliebte Kleintiermarkt wäre zwar wieder erlaubt - in Meitingen scheitert er aber an hohen Corona-Auflagen, erklärt der Vereinsvorsitzende Markus Schuster.

Es bleibt dabei, der monatliche Kleintiermarkt in Meitingen findet weiterhin nicht statt. Das stellte der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins, Markus Schuster, jetzt klar und widersprach damit anderslautenden Gerüchten. Schuster: "Meine klare Aussage ist, dass durch die momentanen Pandemie-Auflagen ein Markttreiben nicht vertretbar ist." Erst, wenn die meisten der derzeit bestehenden Vorschriften zur Pandemiebekämpfung gemindert würden, könne man sich ernsthaft Gedanken für eine Neubelebung machen.

Weiterhin kein Kleintiermarkt in Meitingen

Schuster betont, dass die Genehmigung für die Durchführung des Marktes vom Landratsamt zwar bereits erteilt wurde, der Auflagenkatalog aus Vereinssicht aber zu umfangreich sei.

Der Markt hat in Meitingen eine große Tradition. Am 11. Juli 1954 fand im Meitinger Gasthof Neue Post der Familie Killenberger unter Federführung des damaligen Bürgermeisters Willibald Koch die Gründungsversammlung des Vereins statt. Im Sommer des nächsten Jahres wurde bereits in der Garage der Gastwirtschaft der erste Kleintiermarkt, damals noch "Taubenmarkt" genannt, veranstaltet. Im Laufe der Jahre bekam das "tierische" Markttreiben einen festen Platz im Meitinger Veranstaltungskalender - jeweils den ersten Sonntag im Monat. (peh)

Lesen Sie dazu auch