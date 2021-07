Können über 4500 Unterschriften die Rodung in Meitingen verhindern?

Plus Weit über viertausend Stimmen gegen eine Rodung des Lohwalds: Umweltschützer überreichen Meitingens Bürgermeister Michael Higl zwei dicke Ordner voller Unterschriften.

Knapp 20 Menschen standen am sonnigen Freitagabend vor dem Meitinger Rathaus. Ihr Ziel: Bürgermeister Michael Higl eine Unterschriftensammlung übergeben, mit der 4553 Menschen eine Teilrodung des geschützten Bannwalds verhindern wollen. Das Motto: "Finger weg vom Meitinger Bannwald."