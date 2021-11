Impfgegner beschimpfen Landtagsabgeordneten

Plus Fabian Mehring (Freie Wähler) wirbt für die Corona-Impfung und bringt damit Impfgegner gegen sich auf.

Das Echo in den sozialen Netzwerken war deutlich zu vernehmen. Mit seiner Werbung für die Corona-Impfung hat der Meitinger Landtagsabgeordnete Fabian Mehring zahlreiche Reaktionen erzeugt – und davon waren viele alles andere als freundlich. Mehring: "Das ging von komischen Argumenten, wie mit der Impfung werde einem ein Chip implantiert, bis hin zu massiven Bedrohungen. Da war alles dabei."