Meitingen/Landkreis Augsburg

17:38 Uhr

Lokführer-Streik: Das waren die Auswirkungen im Landkreis Augsburg

Plus Der Ausstand bei der Bahn sorgte in Meitingen für viel Platz am Bahnsteig und im südlichen Landkreis für volle Züge. Dort fuhren nämlich etliche.

Von Von Bianca Dimarsico und Angela David

An den Bahnsteigen in Meitingen ist am Mittwochnachmittag nicht viel los. Nur wenige Leute warten auf dem ansonsten bei Pendlern sehr beliebten Bahnhof. Der Grund ist auf den Anzeigetafeln am Gleis abzulesen: „Aufgrund des Streiks der GDL kann es zu Verspätungen kommen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

