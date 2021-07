„Männer-Berufe“ gibt es in Meitingen ganz speziell für Mädchen

Plus Ein ganzes Jahr lang „Girls' Day“: Warum die Industrie an der Meitinger Realschule ganz gezielt nach weiblichem Nachwuchs sucht.

Ganz schön spannend war das Schuljahr für 15 Schülerinnen der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule in Meitingen. Sie waren „Studentinnen“ der Girls' Day Akademie und hatten die Chance, in Berufe hinein zu schnuppern, die noch immer nicht typisch für junge Frauen sind. Dafür haben sie ein ganzes Schuljahr lang neben dem regulären Unterricht nochmal 120 Stunden ihrer Freizeit investiert. Bei der Online-Abschlussveranstaltung kamen die Beteiligten noch einmal zu Wort. „Es hat sich gelohnt“, steht für die 14-jährige Sonja fest. Ob ein MINT-Beruf für sie nun infrage kommt, das weiß auch die gleichaltrige Samira noch nicht. Aber zu überlegen wäre das schon.