Meitingen

13:00 Uhr

Malerduo MaLuDa: Wenn der Vater mit der Tochter in Meitingen ausstellt

Plus Kindliche Fantasie trifft auf die digitale Welt. Das Tochter-Vater-Duo MaLuDa aus Magdalena und Vater Peter steht kurz vor der ersten Ausstellung in Meitingen.

Von Steffi Brand

Am 1. Juni erklimmt MaLuDA den Meitinger Infoturm am Rathausplatz mit der ersten, eigenen Ausstellung. Hinter dem kryptischen Kurznamen verbirgt sich zunächst einmal die Abkürzung „Magdalena Lucia Digital Art“, die zumindest eine Akteurin des MaLuDA-Duos verrät: die achtjährige Magdalena. Der zweite kreative Kopf ist ihr Vater Peter, der in Meitingen eher für sein Orgelspiel bekannt sein dürfte und nun erstmals auch künstlerisch in Erscheinung tritt. MaLuDA verrät aber auch, worum es geht – um digital „veredelte“ Kunst. Um kindliche Fantasie, die auf digitale Welten trifft und dadurch etwas Neues entstehen lässt, heißt es auf dem MaLuDA-Flyer. Und es geht um einen guten Zweck.

