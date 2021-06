Mann wirft in Meitingen mit Brotmesser nach einer Frau

Ein 42-Jähriger bekommt in Meitingen plötzlich einen Schreikrampf, rastet aus und wirft ein Messer. Seine Bekannte erkennt die Gefahr gerade noch rechtzeitig.

Ausgerastet ist ein 42-jähriger Mann am Sonntag in Meitingen. Er geriet so in Rage, dass er mit einem Brotmesser nach einer Bekannten warf.

Nach Auskunft der Polizei musste eine Streife der Gersthofer Inspektion gegen 19.50 Uhr in die St.-Wolfgang-Straße ausrücken, da ein 42-Jähriger einen Schreikrampf erlitten hatte. Dabei geriet er so in Rage, dass er ein Brotzeitmesser nach der Frau warf. Diese erkannte die Gefahr rechtzeitig und zog zuvor die Küchentür zu. Der 42-Jährige musste aufgrund seines Gesundheitszustandes ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert werden. (thia)