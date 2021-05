Meitingen: Betrunkener Lkw-Fahrer prügelt sich auf Parkplatz

Vor den Lech-Stahlwerken in Meitingen fühlt sich ein Lkw-Fahrer beim Schlafen gestört und schlägt zu. Bei der Abfrage der Personalien gibt es eine Überraschung.

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat auf dem Parkplatz der Lech-Stahlwerke in Meitingen einen anderen Mann verprügelt. Der 43-Jährige fühlte sich von dem ein Jahr älteren im Schlaf gestört.

Gegen 18.30 Uhr erhielt die Polizei in Gersthofen die Mitteilung, dass es auf dem Parkplatz eine Schlägerei geben würde. Der 43-jährige Lkw-Fahrer war offenbar mit einem anderen 44-jährigen Mann in ein Streitgespräch geraten, weil dieser ihn beim Schlafen störte. Der Trucker schlug daraufhin seinem Kontrahenten ins Gesicht, sodass dieser eine Rötung am Auge davontrug.

Schlägerei auf Parkplatz in Meitingen - Mann war alkoholisiert

Die Polizeibeamten bemerkten vor Ort bei dem Lkw-Fahrer starken Alkoholgeruch und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Zudem ergab eine Abfrage seiner Personalien, dass gegen den 43-Jährigen eine Beschlagnahmeanordnung für seinen Führerschein vorliegt. Jetzt droht dem Mann neben einer Anzeige wegen Körperverletzung noch zusätzlich ein Vergehen wegen des Verdachts des Fahrens trotz Fahrverbots. (thia)

Lesen Sie auch: