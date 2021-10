Meitingen

23.10.2021

Meitingen erinnert mit Stolperschwellen an NS-Zwangsarbeiter

Ein Stolperstein erinnert in Meitingen bereits an den von den Nazis ermordeten Dr. Max Josef Metzger. Nun sollen Gedenkschwellen für Zwangsarbeiter folgen.

Plus Rund 600 Zwangsarbeiter mussten während des Krieges in Meitingen schuften. An ihr Schicksal wollen nun der Markt und ein großes Unternehmen erinnern.

Von Laura Gastl

Während der NS-Diktatur hat es Millionen von Zwangsarbeitern gegeben, die aus besetzten Gebieten im Ausland ins Deutsche Reich deportiert wurden. Auch in Meitingen sollen es über 600 gewesen sein. Darüber informierte Dr. Bernhard Lehmann vom Verein "Gegen Vergessen - Für Demokratie RAG Augsburg-Schwaben" den örtlichen Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Der Historiker hat in der Vergangenheit umfangreiche Untersuchungen in verschiedensten Archiven angestellt. Nun regte er an, in Meitingen zwei Stolperschwellen in Erinnerung an die Kriegsgefangenen und Zivilisten zu verlegen, die von 1940 bis 1945 in Meitingen, Herbertshofen, Erlingen, Waltershofen und Westendorf Zwangsarbeit verrichten mussten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen