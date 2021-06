Meitingen

06:00 Uhr

Meitingen lehnt Licht am Radweg nach Thierhaupten ab

Plus Meitingen bekommt eine weitere E-Bike-Station. Doch bei der Beleuchtung des Radwegs nach Thierhaupten bremsen die Marktgemeinderäte.

Von Sonja Diller

Radfahrer, die mit elektrischem Antrieb in Meitingen unterwegs sind, können künftig an einer Ladestation am Rathausplatz frische Energie für ihren Motor tanken. Die Einrichtung einer Akku-Ladestation am Info-Turm beschloss der Planungs-, Umwelt- und Werkausschuss auf Antrag der Freie-Wähler-Fraktion.

