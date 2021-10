Meitingen plant einen "Erlebnissteg" über den Lech - mit Aussichtsturm

Plus Der Brückenschlag bei Herbertshofen soll Radlern und Fußgängern neue Wege eröffnen. Auch ein Aussichtsturm ist möglich. Doch zuerst muss eine entscheidende Frage geklärt werden.

Mehr als acht Kilometer Luftlinie trennen die beiden Lechbrücken auf Höhe von Meitingen und Langweid voneinander. Dazwischen führt kein Weg über den Fluss. Für Radfahrer und Fußgänger könnte sich das zukünftig ändern: Der Markt Meitingen überlegt, zwischen Herbertshofen und dem Todtenweiser Ortsteil Sand einen sogenannten Erlebnissteg zu errichten. Teil des Vorhabens könnte auch ein angegliederter Aussichtsturm sein.