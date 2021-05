Meitinger Klima-Aktivisten bleiben diesmal mit beiden Beinen am Boden

Ein angehender Förster bietet in Meitingen Führungen durch den Lohwald an, um Menschen über das Ökosystem Wald und die Konsequenzen einer Rodung aufzuklären.

Bei dieser Aktion sind die Aktivisten des Bündnisses "Wald statt Stahl" mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Nachdem die Umweltschützer in den vergangenen Wochen immer wieder Plakate in den Baumkronen und sogar unter dem Dach des Rathauses in Meitingen aufgehängt haben, gab es nun eine Führung durch den Lohwald. Wie berichtet sollen Teile des Bannwalds für eine geplante Erweiterung der Lech-Stahlwerke gerodet werden.

Organisiert hatte die Führung der angehende Förster Nico Kleitsch zusammen mit dem Bannwald-Bündnis Unterer Lech. Der 21-Jährige wollte mit dieser Veranstaltung Verständnis für das vielfältige Ökosystem Wald schaffen. Gleichzeitig klärte er über die weitreichenden negativen Konsequenzen einer möglichen Rodung auf: "Es ist fatal, dass die Rodung eines streng geschützten Waldes durch Ersatzaufforstungen ausgeglichen werden kann, denn dabei gehen viele Waldfunktionen für Jahrzehnte verloren", sagte er.

Erfolg der Aufforstung im Lohwald sei fraglich

Während der Forststudent über die zahlreichen seltenen und bedrohten Arten aufklärte, wurde er nachdenklich: "Anwohner und Waldlebewesen müssten 80 bis 100 Jahre warten, bis sie wieder einen ähnlich intakten Wald zur Verfügung hätten." Zudem sei es fraglich, ob die Aufforstung in Zeiten einer drastisch fortschreitenden Klimakatastrophe überhaupt erfolgreich wäre. "Das steht in den Sternen", sagte er.

Die Lech-Stahlwerke wiederum argumentieren, dass zur Rodung geplante Flächen von insgesamt etwa 17 Hektar stufenweise in verschiedenen Bauabschnitten über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren in Anspruch genommen werden. Die Rodung erfolge also weder zeitnah noch in einem Stück, teilt das Unternehmen in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Außerdem solle der bestehende Wald durch ein umfassendes Konzept im Sinne des Artenreichtums aufgewertet werden, beispielsweise durch Konzepte für Fledermäuse, Schmetterlinge und Reptilien. Durch umfangreiche Ersatzaufforstungen würde rund 34 Prozent mehr Waldfläche neu geschaffen als durch den Eingriff gerodet werden, betont ein Firmensprecher.

Künftig soll es regelmäßig Führungen durch den Meitinger Wald geben

Dass dieser Verlust dennoch verheerende Auswirkungen hätte, war sich eine Teilnehmerin dennoch sicher. "Schaut man auf die Landkarte, dann sieht man, dass der Lohwald einer der wenigen letzten Flecken Wald in der Umgebung ist", sagte Kristina Wernicke aus Meitingen. Aufgrund der positiven Resonanz und weil die LSW weiter an ihren Plänen festhalten, will das Aktionsbündnis "Wald statt Stahl" in Zukunft regelmäßig Führungen veranstalten. Und sie sind sogar bereit, noch massiver gegen die geplanten Rodungen vorzugehen. So sei unter anderem geplant, den Lohwald nach dem Vorbild des Hambacher Forsts und des Dannenröder Walds zu besetzen und dort ein Baumhausdorf zu errichten, sollte es zu ersten Fällungen kommen.

