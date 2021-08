Meitingen

vor 50 Min.

Meitinger Mittelschule entlässt den Abschlussjahrgang in die Berufswelt

In einer sehr persönlichen Rede verabschiedeten sich die drei Schülersprecher der Mittelschule Meitingen Tamara Wonka, Alena Zahl und Roberto Peschke (von links).

Plus Für Mittelschüler in Meitingen öffnen sich Türen: Heuer mussten wieder drei Abschlussfeiern abgehalten werden. Das war in mehrfacher Hinsicht auch erfreulich.

Von Rosmarie Gumpp

"Eine offene Türe ist ein Lichtblick" - unter diesem Motto standen die drei Entlassfeiern an der Meitinger Mittelschule. Die Redner fanden dabei durchaus einige Analogien zum Berufsleben. Nun seien die während der Pandemie lange geschlossenen Türen der Schule wieder geöffnet. Wie die Chancen der jungen Menschen eingeschätzt wurden.

