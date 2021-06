Meitinger Ortsverband setzt auf Einzug der Freien Wähler in den Bundestag

Plus Für den Landtagsabgeordneten Fabian Mehring war die Versammlung der Freien Wähler in Meitingen ein Heimspiel. Er schwor die Mitglieder auf ein großes Ziel ein.

Die Freien Wähler Meitingen setzen große Hoffnung auf die bevorstehende Bundestagswahl: Bei der ersten Jahresversammlung, die seit langer Zeit nicht mehr digital stattfinden musste, war die Wahl das zentrale Thema. Ziel sei es, die Fünf-Prozent-Hürde zu schaffen, so der Tenor.