Meitinger Partnerschaftskomitee plant für die Zukunft

Plus Längere Zeit konnte das Meitinger Partnerschaftskomitee aufgrund der Corona-Krise nicht zusammenkommen. Jetzt sind kreative Lösungen gefragt.

Nachdem das Meitinger Partnerschaftskomitee aufgrund der Corona-Krise erneut längere Zeit nicht zusammenkommen konnte, trafen sich die Komiteemitglieder im Bürgersaal coronakonform wieder zu einer Sitzung. Dabei ging es unter anderem um das Ferienprogramm, eine Strategiesitzung und ein mögliches Treffen mit den französischen Freunden im Herbst.