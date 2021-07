Meitingen

11:55 Uhr

Mysteriöser Gießkannenschwund auf dem Meitinger Friedhof

Die Gießkannen am Meitinger Friedhof sind für die Grabpflege beliebt – so beliebt, dass immer mal wieder welche verschwinden.

Plus Immer wieder sind die Gießkannen am Meitinger Friedhof nicht an Ort und Stelle. Das ärgert die Menschen, die Gräber pflegen wollen. Nun soll Ordnung einkehren.

Von Laura Gastl

Die Gießkannen auf Meitingens Friedhöfen, die von der Gemeinde bereitgestellt werden, gehen häufig stiften. Dagegenwirken will nun die SPD-Fraktion und schlug in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vor, Gießkannenstationen einzuführen, die mit einem Pfandsystem ausgestattet sind.

