Meitingen

17:30 Uhr

Nach Unfall bei Herbertshofen: So gefährlich kann eine Fahrt mit dem Quad sein

Experten raten Quad-Fahrern zu einem Sicherheitstraining, so wie hier in Burgau.

Plus Bei einer Ausfahrt mit dem Quad wird aus Spaß schnell Ernst. Ein Unfall bei Herbertshofen ist ein Beispiel dafür. Polizei und ADAC warnen vor den Gefahren.

Von Regine Kahl

Für Bestürzung sorgte ein Unfall am Lech bei Herbertshofen: Zwei Quad-Fahrer hatten am Dienstag das Ende eines Kieswegs zu spät gesehen und stürzten fünf Meter in die Tiefe. Der 20- und der 23-Jährige wurden schwer verletzt. Was ist überhaupt ein Quad und warum hat das Fahren damit seine Tücken? Wir haben Polizei und ADAC ganz generell dazu befragt.

