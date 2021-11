Personalkosten und Großprojekte belasten Meitinger Gemeindekasse

Plus In Meitingen werden wohl auch im kommenden Jahr die laufenden Einnahmen die Ausgaben nicht decken können. Wie man damit umgeht.

Einen Blick in die Zukunft und auf die gemeindliche Haushaltslage 2022 wagte Meitingens Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Laut Bürgermeister Michael Higl ( CSU) gäbe es "keine gravierenden Gefährdungspotenziale". Doch der ein oder anderen Schwierigkeit wird sich die Marktgemeinde dennoch stellen müssen. Ob der eingeschlagene Kurs weiterverfolgt werden kann, wird sich zeigen, wenn die Fraktionen ihre Haushaltsberatungen abgeschlossen haben.