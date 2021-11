Personalnotstand an der Meitinger Mittelschule

Plus Wegen Viruserkrankungen und Quarantäne-Anordnungen fehlen an der Meitinger Mittelschule zurzeit viele Lehrer. Wie die schwierige Situation überbrückt werden soll

„Wir versuchen, guten Mutes zu bleiben“, sagt Schulleiter Peter Reithmeir. „Sehr stressig“ sei allerdings die aktuelle Situation in der Meitinger Mittelschule. Aufgrund der Corona-Pandemie und anderer Viruserkrankungen fallen viele Lehrkräfte aus, doch es gebe keine mobilen Reserven als Ersatz für den Unterricht der Kinder.