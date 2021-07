Protest gegen Lechstahl-Erweiterung: Behörden bremsen Baumschützer aus

Plus Das Bündnis "Wald statt Stahl" setzt seine Proteste gegen eine Rodung des Lohwaldes fort. Die spektakulärste Aktion scheitert ausgerechnet an einer Verordnung zum Schutz von Bäumen.

Die Aktion war wieder generalstabsmäßig vorbereitet. Wie schon öfter in den vergangenen Wochen sollte sie im Morgengrauen über die Bühne gehen. Ein halbes Dutzend Aktivisten des Bündnisses "Wald statt Stahl" wollte eine Esche im Meitinger Schlosspark entern und darauf ein Baumhaus errichten. Es sollte zum Mittelpunkt von Protestaktionen gegen eine Rodung von Teilen des Lohwaldes werden, welche die Lech-Stahlwerke (LSW) im Meitinger Ortsteil Herbertshofen beabsichtigen. Doch diesmal ging der Plan nicht auf.