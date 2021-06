Meitingen

12:21 Uhr

Schmiergeld: Angeklagten im Lechstahl-Prozess drohen lange Haftstrafen

Ein ehemaliger Chef des Meitinger Stahlwerks soll Schmiergeld kassiert haben. Die Staatsanwältin fordert lange Haftstrafen für ihn und weitere Angeklagte.

Von Philipp Kinne

Wie viel Schmiergeld er am Ende kassiert hat, will der Angeklagte nicht mehr wissen. "Er hat nicht nachgezählt", sagt der Verteidiger des ehemaligen Lechstahl-Chefs vor Gericht. Sichtlich gezeichnet sitzt der ehemalige Spitzenverdiener auf der Anklagebank des Augsburger Landgerichts. Sein altes Leben, das Penthouse in Augsburg, die luxuriösen Urlaube, die Formel-1-Rennen mit Freunden - all das tauscht der 55-Jährige Ex-Manager seit anderthalb Jahren gegen eine Gefängniszelle. Vieles deutet darauf hin, dass das noch eine ganze Weile so bleibt.

