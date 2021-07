So funktioniert ein Online-Flohmarkt in Meitingen

Stöbern per App: Der Meitinger Montessori-Förderverein geht mit einem alten Geschäftsmodell neue Wege.

Einen Online-Flohmarkt organisiert der Montessori-Förderverein Meitingen am Samstag, 7. August, und Sonntag, 8. August. Verkauft werden Spielzeug, Bücher, Kinderwagen, Fahrzeuge, Autositze, Sportartikel, Fahrräder, Anhänger, Badezubehör, Rodel- und Skiausrüstung, Trachten, Fest- und Outdoormode.

Der Flohmarkt läuft über basarlino.de und kann entweder im Browser oder in der entsprechenden App genutzt werden. Verkäufer können sich ab sofort über basarlino.de/1210 anmelden und ihre zu verkaufenden Waren mit Fotos, Preisen und Beschreibung einstellen. Danach können sie automatisch erzeugte QR-Codes ausdrucken und an den Waren anbringen.

Abgabe der Waren ist am Samstag, 7. August, von 9 bis 12 Uhr in der Meitinger Gemeindehalle, Werner-von-Siemens-Straße 2. 20 Prozent des Erlöses unterstützen die Arbeit des Montessori-Fördervereins Meitingen e.V., ein Prozent geht an die Plattform basarlino.

Wer etwas kaufen möchte, stöbert über den selben Link und Browser oder App am Samstag, 7. August, von 8 bis 14 Uhr. Gekaufte Waren können am Sonntag, 8. August, von 9 bis 13 Uhr in der Gemeindehalle abgeholt und bezahlt werden. Dort gibt es auch einen "To-go"-Verkauf von Kuchen, belegten Semmeln und Butterbrezen.

Die Verkäufer holen im Anschluss von 14 bis 18 Uhr ihren Erlös sowie nicht verkaufte Waren in der Gemeindehalle ab. Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden Termine vergeben, sodass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in der Gemeindehalle sein werden, FFP2-Masken sind in der Gemeindehalle vorgeschrieben. Für Fragen steht Nicole Drymala zur Verfügung: 0151/15182405. Infos und Links gibt es auch über www.montessori-meitingen.de.