Meitingen

vor 32 Min.

Stammzellen-Typisierung ist jetzt beim Corona-Test möglich

Plus Stammzellentypisierung ist jetzt auch beim Corona-Test möglich. Dieses Angebot gibt es ab sofort beim Testzentrum in Meitingen. Was erfüllt sein muss.

Von Gerald Lindner

Stammzellentypisierung beim Corona-Test in Meitingen - dies ist ab sofort in Meitingen möglich. Um die in der Corona-Pandemie drastisch zurückgegangenen Neuregistrierungen von Stammzellenspendern bei der Stiftung AKB (Aktion Knochenmarkspende Bayern) anzukurbeln, bieten bereits mehrere Corona-Testorganisationen in ganz Bayern die Stammzellentypisierung beim Corona-Test an. Warum das Hemmschwellen abbauen soll.

