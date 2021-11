Taschendieb klaut in Meitingen einer Frau die Geldbörse

Eine 43-Jährige geht nach dem Einkauf in einem Supermarkt zu ihrem Auto. Der Täter nutzt einen glücklichen Umstand blitzschnell aus.

Ein Taschendieb hat am Montag in Meitingen zugeschlagen. Opfer war in diesem Fall eine 43-Jährige, die zuvor in einem Supermarkt am Pouzages Ring eingekauft hatte.

Gegen 14 Uhr verließ die Frau das Geschäft und ging zu ihrem Auto. Die Polizei vermutet, dass der Täter dann entweder schon beim Verlassen des Geschäftes oder auf dem Parkplatz aus der unverschlossenen Handtasche die Geldbörse der 43-Jährigen entwendet haben muss. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. (thia)