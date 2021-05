Meitingen

18:00 Uhr

Typisierungsaktion in Meitingen: 49 Menschen wollen Lebensretter sein

Plus Trotz Corona-Pandemie fand eine Typisierungsaktion für Stammzellenspender in Meitingen statt. Es konnte auch Blut gespendet werden. Die Aktion soll Leben retten.

Von Diana Zapf-Deniz

Es war die erste Typisierungsaktion in ganz Bayern seit September 2020, wie Dr. Cornelia Kellermann von der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) berichtet. 49 Menschen ließen sich bei dieser Gelegenheit am Mittwoch in Meitingen in der Sport- und Ballspielhalle typisieren. Die Aktion stand unter dem Motto "Ärmel hoch gegen Blutkrebs! Jeder kann Stammzellspender werden!". Ursprünglich war sie für den an Leukämie erkrankten Matthias Mark auf die Beine gestellt worden.