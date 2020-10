vor 17 Min.

Meitingen: Über zwei Stunden kein Internet für M-Net-Kunden

In Meitingen kam es am Dienstag zu einem längeren Internetausfall. Was war passiert?

270 M-Net-Kunden in Meitingen und den umliegenden Gemeinden hatten am Dienstag von 8.38 Uhr bis 11 Uhr kein Internet. Laut einem Sprecher der Internetfirma ist die Ursache ein Stromausfall in einer DSL-Verteilerstation. (AL)

