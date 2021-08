Unbekannte streuen Reißnägel in begehbaren Brunnen

Gefährlicher Unfug mitten in Meitingen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Aus dem begehbaren Brunnen westlich des Meitinger Rathauses wurden am Mittwoch und am Donnerstag insgesamt 43 Reißnägel entfernt, die Unbekannte dort offenbar ausgelegt hatten. Die Vorfälle wurden nach Angaben des Ordnungsamtes in Meitingen zur Anzeige gebracht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810.