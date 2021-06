Unbekannter streift entgegenkommendes Auto und flüchtet

Ein Autofahrer gerät in Meitingen zu weit nach links und streift das Fahrzeug einer 37-Jährigen. Statt anzuhalten, flüchtet er in Richtung B2.

Gas gegeben statt anzuhalten hat ein Autofahrer nach einem Unfall am Sonntag in Meitingen. Er war zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte eine entgegenkommende Autofahrerin gestreift.

Die 37-Jährige war laut Polizei gegen 21.55 Uhr auf der Staatsstraße 2382 von Meitingen in Richtung Langenreichen unterwegs. Dabei kam ihr auf Höhe einer kleinen Brücke ein Autofahrer entgegen, der zu weit nach links geraten war und streifte das Fahrzeug der Frau an der Fahrertür. Auch der Außenspiegel riss ab. Der Verursacher gab daraufhin Gas und flüchtete in Richtung B2. Der Schaden am Fahrzeug der 37-Jährigen wird auf rund 4000 Euro geschätzt. (thia)