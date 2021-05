Unbekannter wirft Scheibe am Wasserwerk in Meitingen ein

De Fensterscheibe des ehemaligen Wasserwerks in der Lechaustraße wird zerstört. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Am ehemaligen Wasserwerk in Meitingen hat ein Unbekannter eine Fensterscheibe eingeworfen. Offenbar kletterte der Täter auch noch in das Gebäude.

Passiert ist die Tat nach Auskunft der Polizei am Montag. Nachdem die Fensterscheibe am ehemaligen Wasserwerk in der Lechaustraße eingeworfen war, drangen der oder die Täter auch unbefugt ins Gebäude ein. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)