Verständnis und Verzweiflung bei Bahn-Pendlern im Kreis Augsburg

Zum dritten Mal streikt die GDL. Wir haben Fahrgäste am Bahnhof Meitingen gefragt, was sie davon halten.

Freitagvormittag ist am Bahnhof in Meitingen wenig los. Die Anzeigentafel weist darauf hin, dass es wegen des Bahnstreiks zu Verspätungen kommen könne. Ein Zug nach Augsburg fällt komplett aus. „Wir bitten um Entschuldigung“, heißt es auf dem Bildschirm. Ein nachgebessertes Tarifangebot der Bahn hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) abgelehnt. Jetzt streiken die Lokführer und Lokführerinnen bis Dienstag, 7. September, erneut. Die Fahrgäste reagieren auf die Komplikationen im Bahnverkehr unterschiedlich.

Vanessa Bürger aus Bäumenheim wollte nach Augsburg fahren und muss am Bahnsteig in Meitingen eine halbe Stunde auf den Anschlusszug warten. Sie hat Verständnis für die Streikenden. „Ich kann schon verstehen, warum sie das machen“, sagt sie. Auch vom ersten Ausstand vor einigen Wochen sei sie betroffen gewesen, den jetzigen Streik merke sie aber deutlich mehr. Tanju Tiryaki aus Meitingen arbeitet im Stahlwerk und ist selbst in einer Gewerkschaft. Auch er hat schon mal gestreikt und versteht deshalb die Beweggründe der GDL. „Wieso sollen sie denn nicht mehr Geld bekommen?“, sagt der Meitinger. Er habe von den Zugausfällen und Verspätungen nicht viel mitbekommen.

Nicole Kurtz aus Meitingen hat weniger Verständnis. Sie ist von den wiederkehrenden Streiks genervt. „Man kann ja streiken, aber doch nicht dreimal“, sagt sie. Auf ihrem Weg zur Arbeit nach Augsburg ist sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Ein Auto hat sie nicht. Wegen des Streiks kam sie schon öfter zu spät zur Arbeit. „Man kann sich vorab nirgends richtig über die Ausfälle informieren“, erzählt die Meitingerin. Sie kritisiert auch die steigenden Ticketpreise. „Ich weiß ja nicht, was da los ist, aber dass die Fahrgäste so darunter leiden, ist nicht in Ordnung.“