Meitingen

18:00 Uhr

Vielseitig engagiert: Meitingen trauert um ehemalige Dritte Bürgermeisterin Maria Filz

Im Alter von 77 Jahren verstarb in der Marktgemeinde Meitingen die langjährige Dritte Bürgermeisterin, Gründerin der Meitinger Frauen-Union und Leiterin der örtlichen Sozialstation, Maria Filz.

Plus Frauen für die politische Arbeit zu interessieren - das war eines der Hauptanliegen von Maria Filz. Nun ist die ehemalige Dritte Bürgermeisterin Meitingens gestorben.

Von Peter Heider

Die Frauen-Union Meitingen trauert um ihre Gründungsortsvorsitzende Maria Filz, die, wie erst jetzt bekannt wurde, am 30. Oktober im Alter von 77 Jahren ihren stark sozialengagierten Lebensweg beendet hat. Was sie im Laufe der Jahre in der Gemeinde alles zustande gebracht hat.

