Meitingen

09.09.2021

VitaFit in Meitingen: Inhaber übergeben Sportstudio an Nachfolger

Nach 33 Jahren geben Angelika Korn (links) und Klaus Veitinger (rechts) das Meitinger Sportstudio VitaFit in jüngere Hände. Der Betrieb läuft mit Studioleiterin Nina Haupt weiter.

Plus Aus VitaFit wird Fitty: Nach 33 Jahren übergeben Angelika Korn und Klaus Veitinger ihr Sportstudio in Meitingen in jüngere Hände.

Von Oliver Reiser

"Komm, wir gehen ins Fitty!" So sagt man im Freundes- und Bekanntenkreis von Nina Haupt, wenn man ins Fitnessstudio geht. Künftig meint man damit das bisherige Sportstudio VitaFit in Meitingen. Nach etwas mehr als 33 Jahren haben sich die Inhaber Klaus Veitinger und Angelika Korn dazu entschlossen, ihre Geschäftstätigkeit zum 30. September zu beenden und das Sportstudio in jüngere Hände zu geben.

