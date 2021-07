Meitingen

12:59 Uhr

Vor Entscheidung zur Lechstahl-Erweiterung: Aktivisten drohen mit Besetzung

Diese Plattform, die Aktivisten im Klimacamp am Augsburger Rathausplatz zusammengebaut haben, könnte bei den Protesten am Samstag in Meitingen zum Einsatz kommen.

Plus Bei einer Sondersitzung am Samstag will Meitingen über die Rodung von Teilen des Lohwalds entscheiden. Aktivisten kündigen Protestaktionen an. Auch die Polizei bereitet sich vor.

Von Philipp Kinne

Es ist der Tag der Entscheidung: Am Samstag will der Meitinger Gemeinderat Stellung zur geplanten Lechstahl-Erweiterung beziehen. Sollten die Lech-Stahlwerke (LSW) im Meitinger Ortsteil Herbertshofen wie geplant ausbauen, müssten Teile des Lohwalds weichen. Klimaaktivisten und andere Protestgruppen wollen das unbedingt verhindern - zum Teil mit spektakulären Aktionen. Im Augsburger Klimacamp laufen die Vorbereitungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen