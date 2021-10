Wasser und Abwasser sollen in Meitingen deutlich teurer werden

Plus Bislang sind die Gebühren im Markt Meitingen sehr günstig. Doch neue Kalkulationen zeigen: Das muss sich ändern. Deshalb kommen auf die Bürger nun höhere Kosten zu.

Bisher war es in Meitingen richtig günstig, den Wasserhahn aufzudrehen. Mit 1,46 Euro für den Kubikmeter Abwasser und 1,09 Euro für das Frischwasser lag Meitingen im Vergleich der Landkreisgemeinden ganz am unteren Ende der Gebührenskala. Das wird sich allerdings ändern müssen, ergaben die ersten Kalkulationen für die Gebührenrunde 2022 bis 2024. Im Haupt- und Finanzausschuss kamen die Kosten mit ernüchternden Ergebnissen auf den Tisch.