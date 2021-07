Weg frei zur Lechstahl-Erweiterung? Heute fällt die Entscheidung

In einer Sondersitzung will Meitingens Marktgemeinderat heute Stellung zur Erweiterung der Lechstahlwerke nehmen. Es geht um die Rodung von knapp 18 Hektar Wald.

Heute ist der Tag der Entscheidung: In einer Mammutsitzung will der Marktgemeinderat in Meitingen das weitere Vorgehen in Sachen Lechstahl-Erweiterung beschließen. Stimmt das Gremium dem Projekt zu, ist der Weg zu Vertragsverhandlungen frei. Am Ende könnten knapp 18 Hektar Wald gerodet werden, damit Bayerns einziges Stahlwerk wachsen kann.

Seit rund 15 Jahren wird in der Marktgemeinde über die Erweiterung diskutiert. Immer wieder scheiterten die Pläne. In der Sache geht es um 18 Hektar Wald. Dort sollen dann neue Produktionsanlagen entstehen. Dadurch würden neue Arbeitsplätze geschaffen werden, argumentiert die Unternehmensgruppe.

Klimaaktivisten protestieren gegen die Pläne zur Lohwald-Rodung

Nach langwierigen Verhandlungen, in die zeitweise auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eingebunden war, hatte sich das Unternehmen verpflichtet, mehr Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen als gesetzlich vorgeschrieben. Für Meitingens Bürgermeister eine wichtige Voraussetzung für die Erweiterung. Er kündigte bereits an, bei der Sondersitzung für das Vorantreiben der Pläne zu stimmen.

Aktivisten im Augsubrger Klimacamp bereiten sich auf neue Protestaktionen in Meitingen vor. Wenn es hart auf hart kommt, wollen sie den Lohwald besetzen.

Immer protestierten Klimaaktivisten und Naturschützer gegen diese Pläne. Aus ihrer Sicht reicht eine Aufforstung nicht aus, schließlich würde der neue Wald Jahrzehnte brauchen, bis er dieselben Funktionen erfüllen wird wie der bestehende. Es ist davon auszugehen, dass die Naturfreunde die entscheidende Sitzung am Samstag auch deshalb mit Protest begleiten werden. Sie kündigten bereits an: Wenn es hart auf hart kommt, soll der Lohwald mit Baumhäusern besetzt werden.

Aus Sorge, die Aktivisten könnten die Mammutsitzung am heutigen Samstag stören, hat der Markt Meitingen etwa ein Dutzend private Sicherheitsleute engagiert. Sie sollen dafür sorgen, dass die Sondersitzung ab 8.30 Uhr in der Ballspielhalle (Hauptstraße 58) ohne Zwischenfälle abläuft. Auch die Polizei wird verstärkt vor Ort zu sein.

