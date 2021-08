Wie Eltern Erste Hilfe für Kinder mit Behinderung lernen

Plus 14 Personen nahmen am Erste-Hilfe-Seminar für Kinder mit Behinderung oder einer schweren Erkrankung teil. Hier ist eine besondere Vorgehensweise notwendig.

Wenn Eltern sich über ihre Sorgen austauschen, dann handelt es sich meist um die altersgerechte Entwicklung des Nachwuchses sowie um den Umgang mit den Kindern. Wenn sich Eltern von Kindern mit Behinderung austauschen, dann sprechen sie über eine andere Form der Realität. Nun beteiligten sich 14 Personen am Erste-Hilfe-Seminar für Kinder mit Behinderung oder einer schweren Erkrankung teil. Organisiert und finanziert wurde die Aktion vom Meitinger Verein Dachskinder.