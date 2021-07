Wie sich Leukämie-Patient Matthias Mark zurück ins Leben kämpft

Plus 19 Tabletten täglich und keine Kartoffeln schälen: Nach einer erfolgreichen Stammzellen-Transplantation liegt vor Matthias Mark aus Meitingen ein weiter Weg.

"Von der Knochenmarkspunktion kam gerade das Ergebnis. Die Stammzellen sind nur die Zellen vom Spender, also keine eigenen mehr. Die gespendeten Zellen sind bei mir angewachsen und arbeiten. Das ist eine ganz positive und erfreuliche Nachricht", berichtet der Meitinger Marktgemeinderat Matthias Mark freudig. Endlich ist er nach vielen Wochen und Monaten wieder zu Hause im Kreise seiner Liebsten, nämlich Ehefrau Tanja und Sohn Sebastian.