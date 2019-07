18:55 Uhr

Meitingen bekommt einen Solarpark

Auf zwei getrennten Flächen am Umspannwerk sollen die Module aufgestellt werden. Die Pläne der Lechwerke stoßen nicht nur auf Begeisterung.

Von Elli Höchstätter

Vielleicht lag es an der Hitze im Sitzungssaal, vielleicht am Thema Solarstrom. Passend dazu wurde auf jeden Fall bei der jüngsten Sitzung des Meitinger Gemeinderats hitzig diskutiert. Anlass war der Antrag der Lechwerke (LEW), die auf zwei Flächen in der Nähe des Umspannwerkes in Meitingen Solarparks errichten wollen.

Ein Areal ist rund 10.000 Quadratmeter groß. Das entspricht der Fläche von eineinhalb Fußballfeldern. Die Fläche liegt am Umspannwerk und am Lech. Direkte Anwohner gibt es keine.

Das ist bei der zweiten, 3400 Quadratmeter großen Fläche anders. Diese liegt neben dem Bauhof beziehungsweise dem Bayerischen Roten Kreuz (in Richtung Lech) und grenzt an die Bernhard-Monath-Straße an. Das Problem: Auf der Nord- und Ostseite des geplanten Solarparks gibt es Anwohner. Das führte zu Diskussionen im Gemeinderat. Hintergrund: Die beiden Bereiche sind im Flächennutzungsplan als Flächen für Ver- und Entsorgung vorgesehen. Das würde sich laut Aussage von Bürgermeister Michael Higl mit dem Bau eines Solarparks vertragen.

„Das ist grenzwertig“

Doch einige Gemeinderäte hatten Bedenken. Christian Deisenhofer (Junge Bürger Union) lehnte das Vorhaben komplett ab. Er bezeichnete es als „enttäuschend“, dass die Lechwerke auf brachliegende Felder zurückgreifen würden, und das angesichts des Themas Flächenverbrauch. Er erklärte, dass man Solarananlagen auf Dächern errichten oder in Fassaden einbauen könnte. Diese Bedenken konnte Fabian Mehring (Freie Wähler) überhaupt nicht verstehen. Er fragte das Gremium, woher denn der Strom kommen solle, wenn „man aus der Kohle rauswill“ und die Atomkraftanlagen abgeschaltet werden würden. Egal, welche Anlagen zur alternativen Energieerzeugungsart errichtet werden sollten, es gebe immer Bürger, die dagegen sind. Jetzt sei schon eine Solaranlage zu viel. „Das ist grenzwertig“, sagte er.

Dem widersprach sein FW-Kollege Klaus Nebe. Er erklärte, dass die Solarmodule eine Blendwirkung auf die Anwohner haben könnten. „Das ist wie ein Bratspiegel“, sagte er. Einen Kompromissvorschlag brachte Michael Zambelli Gat (SPD) ins Spiel. Er plädierte dafür, dass zur Straße hin ein Grünstreifen eingeplant werden solle. Nach einigem Hin und Her einigte sich der Rat darauf, die Solarparks zu genehmigen. Allerdings dürfen die LEW auf dem kleineren Areal die Module nur in einem Abstand von zehn Metern zur Straße errichten.

