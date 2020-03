11.03.2020

Meitingen hält Plan der Nachbarn für nicht beschlussreif

Kritik am Bebauungsplan für Gewerbegebiet in Langweid. Es geht dabei vor allem um Lärm

Für Unmut in Meitingen hat ein Bebauungsplan der Nachbargemeinde Langweid für ein neues Gewerbegebiet gesorgt. Der Gemeinderat stimmte einer Stellungnahme zu, die von der Verwaltung ausgearbeitet wurde und die vor allem kritisiert, dass im Bebauungsplanentwurf unzureichend auf den zu erwartenden Lärm eingegangen wird.

Das neue Gewerbegebiet soll südlich des Lohwalds zwischen Lechkanal und B2 unter der Bezeichnung „Langweid-Nord“ entstehen. Dort bindet ein Kreisverkehr die Verbindungsstraße zwischen den beiden Gemeinden an einen Abzweig zur Bundesstraße 2 an. Schon vor 15 Jahren gab es in Langweid Überlegungen, in diesem Bereich ein Gewerbegebiet auszuweisen, dessen Notwendigkeit die Gemeinde Meitingen laut ihrer Stellungnahme bereits im Jahr 2005 in Frage gestellt hatte.

Im Rahmen des kommunalen Abstimmungsverfahrens, das aufgrund einer Teilung des bisher als Einheit geplanten Gebiets in fünf Teilstücke wieder auf die Tagesordnung gelangte, hat die Meitinger Verwaltung den Plan dahingehend geprüft, wie das eigene Gebiet betroffen ist. Sie kommt zu der Auffassung, dass der Entwurf des Bebauungsplans nicht beschlussreif sei. Vor allem sei von den südlichen Nachbarn nicht ausreichend untersucht worden, welche Auswirkungen die Lärmemissionen auf bewohnte Gebiete bzw. Grundstücke in Herbertshofen, am Lohwald oder in der Lechwerksiedlung haben.

Ausführlich hat der Marktgemeinderat zudem über eingegangene Anregungen zum Bebauungsplan „Östlich der Donauwörther Straße“ beraten. Dort sollen fünf Mehr- sowie Einfamilienhäuser gebaut werden. Ein Diskussionspunkt war die Frage, ob in diesem Gebiet Garagen mit einem Satteldach gebaut werden dürfen. Der Gemeinderat bestätigte jedoch seine bisherige Linie, dass nur Flachdächer zugelassen werden. Eine Dachbegrünung, die das Wasserwirtschaftsamt anregt, wird zwar empfohlen, aber nicht vorgeschrieben.

Angepasst hat der Rat die Richtlinien für Ehrungen und Auszeichnungen. Bislang habe der Markt Sportler und Musiker ehren können, so Antragsteller Florian Möckl, doch für andere Ehrenamtler war das nicht möglich. Nun sollen die Kriterien für die Ausgabe einer Ehrenamtskarte bei der Auswahl der zu ehrenden Aktiven einbezogen werden.

Nichts mit den aktuellen Debatten um den dortigen Bebauungsplan haben Begehungen im Lohwald zu tun, erklärte Bürgermeister Michael Higl. Die Kontrollgänge waren notwendig geworden, um Sturmschäden im Waldgebiet zu ermitteln, die anschließend zeitnah beseitigt werden müssen. (gol)

