Meitingen hat zu wenige Fachkräfte für die Pflege

Im Meitinger Johannesheim verhängt Stefan Pootemans einen Aufnahmestopp. Auch sein Kollege Jürgen-M. Werner von der Ökumenischen Sozialstation, muss jonglieren.

1883 Plätze in Altenpflegeheimen standen heuer im Landkreis Augsburg zum Stichtag 1. April zur Verfügung. Davon waren 1847 Plätze belegt, das ist eine Quote von 98,1 Prozent. Über diesen aktuellen Stand im Kreis hat Regina Mayer, Fachbereichsleiterin im Fachbereich Senioren im Landratsamt Augsburg, informiert. Da bereits ab einer Quote von 95 Prozent von „Vollbelegung“ gesprochen wird, ist dieser Zustand bereits heute erreicht.

Was dies bedeutet, erläutern die Chefs zweier Einrichtungen in Meitingen auf Nachfrage. Pauschalantworten gibt es von Jürgen-M. Werner, dem Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Meitingen und Umgebung, nicht. Stattdessen sei es die Frage des Zeitpunkts, ob ein Platz im Heim eben genau dann verfügbar ist, wenn er kurzfristig gebraucht wird. Wer den Umzug in eine stationäre Einrichtung „rechtzeitig sinnvoll vorbereitet“, finde auch einen Platz, erklärt Werner. Seinen Leitsatz „irgendwie geht’s immer“ versuche er in diesem Zusammenhang und in Beratungsgesprächen zum Programm zu machen.

Ausfälle von Pflegekräften durch Schwangerschaft und Krankheit

Deutlich dramatischer stellte sich die Situation im Johannesheim in Meitingen dar. Dort verhängte Geschäftsführer Stefan Pootemans einen Aufnahmestopp, den er ab Juli wieder lockern möchte. In Zahlen bedeutet das: Im Johannesheim blieben zwei Plätze leer. Der Grund: „Es sind immer weniger Fachkräfte verfügbar“, erklärt Pootemans. Der Geschäftsführer sei nicht gewillt, den Ausfall von Pflegekräften durch Schwangerschaft und Krankheit auf den Rücken der anderen Fachkräfte auszutragen. Auch die Pflegequalität soll unabhängig von der festgeschriebenen Fachkräftequote gleichbleibend hoch bleiben.

Hintergrund: Im Bereich der stationären Altenpflegeheime wird vom Gesetzgeber gefordert, dass mindestens 50 Prozent des Personals Fachkräfte sein müssen. Diese Vorgabe wird von den Einrichtungen im Landkreis Augsburg flächendeckend eingehalten, so das Landratsamt.

Im Johannesheim konnte Pootemans lange Zeit mit einem deutlichen Plus wirtschaften, wie auch Werner in der Sozialstation. Die Fachkräftequote von 70 Prozent war eine komfortable Situation, doch eben diese ist mittlerweile deutlich geschrumpft.

Der Pflegebedarf wird heute am Bewohner ausgerichtet

Das Pflegestärkungsgesetz hat nicht nur die Pflegestufe zum Pflegegrad gewandelt, sondern auch den Personalbedarf erhöht. Dieser steigt mit jedem Pflegegrad an. Davon profitieren jedoch die Pflegebedürftigen. Die Sorgenfalten auf der Stirn der Angehörigen mit Blick auf die Kosten dürften sich geglättet haben, denn heute bedeutet eine Höherstufung des Pflegegrads zwar mehr Pflege für den Bedürftigen. Der Eigenanteil in stationären Einrichtungen, den häufig auch die Angehörigen tragen, bleibt hingegen gleich. „Der Pflegebedarf wird heute am Bewohner ausgerichtet und nicht am Geldbeutel“, fasst Werner zusammen und ergänzt: „Für die Pflege zu Hause haben die Betroffenen inzwischen deutlich mehr Mittel zur Verfügung. Sie müssen natürlich auch genutzt werden.“

Was sich hingegen wacker in den Köpfen hält, ist das schlechte Image des Altenpflegeberufs. Dies bemerkte Pootemans beim Versuch, Fachkräfte zu rekrutieren: Zu wenig Geld für eine Arbeit, die keiner machen möchte. So können die Aussagen der Jugendlichen zusammengefasst werden, mit denen er in der Meitinger Mittelschule gesprochen habe. Sein Weg, um die Fachkräftequote zu stabilisieren, basiert auf drei Säulen: Im Johannesheim wird ausgebildet. Die Mitarbeiter werden nach Tarif bezahlt. Und auch die Behandlung ist so gut, dass die Mitarbeiter bleiben und sogar Mundpropaganda betreiben. Gerade in puncto Bezahlung und Arbeitsbedingungen gebe es große Unterschiede unter den Betrieben, erklären die Geschäftsführer einstimmig.

Wiedereinsteiger bringen Lebenserfahrung mit

In der Ökumenischen Sozialstation Meitingen gilt: Eine faire tarifliche Vergütung und gezielte Weiterbildungsangebote können Personal binden und die Pflegeberufe attraktiv machen. Auch die Gruppe der Wiedereinsteiger, beispielsweise Mütter, die nach den Babyjahren eine Aufgabe suchen, sind für den Chef der Sozialstation eine interessante Zielgruppe: „Sie bringen Lebenserfahrung mit. Wir bieten Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie nur wenige andere Branchen.“ Werner ist mit dem Angebot der Ökumenischen Sozialstation gleich doppelt gefordert.

Das Unternehmen bietet sowohl stationäre als auch ambulante Angebote. Einen echten Trend in eine Richtung kann er nicht ausmachen. Jedoch ist gerade die Nachfrage nach Angeboten wie der Tagespflege angestiegen.

Die Zahl derer, die pflegebedürftig sind und zu Hause leben, ist im Zeitraum von 2007 bis 2015 von 69,8 auf 73,4 Prozent gestiegen. Auch im seniorenpolitischen Gesamtkonzept steht der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Egal wo sie betreut werden, die Herausforderung bleibt: Sowohl ambulant als auch stationär sind nicht nur Fachkräfte gesucht, die in der Wachstumsbranche Pflege eine Perspektive finden können.

